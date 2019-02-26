Свердловский облсуд рассмотрит жалобу на арест екатеринбургского полицейского, задержанного по делу «крышевателей барыг»

16:48 | 28.02.2019

Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Екатеринбургу Анатолий Диордий обжаловал решение Ленинского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, жалоба будет рассмотрена завтра, 1 марта, в 10:00. Рассматривать жалобу будет судья Александр Семериков. Ранее он также рассматривал дело начальника УЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина, оставив его в СИЗО.



Напомним, что оперативники УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД, вечером 22 февраля задержали в Екатеринбурге трёх полицейских из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В их числе – двое оперативников отдела полиции №4 (в их числе Анатолий Диордий) и их коллега из городского УМВД, а также гражданин, не имеющий отношения к силовым структурам. По некоторым данным ранее он состоял в штате Фонда «Город без наркотиков», но впоследствии покинул «ГБН».



25 февраля оперативниками УСБ ГУ МВД России по Свердловской области было задержано еще двое гражданских лиц, но они были отпущены под подписку о невыезде.