В Екатеринбурге по факту разборок на улице Пушкина вынесен приговор так называемому «белому царю»

В Екатеринбурге к 1 году 8 месяцам условного срока приговорен 60-летний Николай Воробьев. По информации портала 66.ru,мужчину также называют «белым царем»: он является сторонником государственного устройства, где неограниченная власть сосредоточена в руках русского человека с титулом «Белый царь».Политические взгляды не относятся к уголовному делу, по которому осудили Воробьева. Его признали виновным в побоях, незаконном хранении оружия и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Речь идет об инциденте во дворе дома № 9 на улице Пушкина, который произошел 5 апреля прошлого 2018 года. Автомобилисты не смогли разъехаться, и один из водителей - Воробьев - нанес телесные повреждения двум молодым людям. Здоровью одного из пострадавших причинен вред средней тяжести, второй отделался ушибами.