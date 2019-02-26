Александр Высокинский – пятый в рейтинге самых образованных мэров России

15:53 | 28.02.2019

фото: m.dp.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попал в рейтинг самых образованных глав городов России – он занял пятое место, уступив градоначальникам Калуги, Рязани, Нальчика и Абакана.



Рейтинг составлен Центром социальных инноваций «Черный куб». Среди критериев образование (высшее, высшее после среднего или среднее), количество высших образований, своевременное получение образования (до 30 лет), дополнительные баллы присуждались за ученую степень, красный диплом, обучение в престижных вузах.



Напомним, что Александр Высокинский окончил Уральскую академию государственной службы (по специальности «Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Является кандидатом экономических наук.