Маршрутку 011 в Екатеринбурге не отменят

15:30 | 28.02.2019

Администрация Екатеринбурга, вопреки информации, появившейся накануне, не собирается отменять маршрутку 011, соединяющую Сортировку с торговым центром «Леруа Мерлен» в Базовом переулке, хотя претензии к перевозчику действительно имеются, сообщили в пресс-службе мэрии. Для удобства жителей чиновники решили и оставить 011 маршрутку, и продлить 042 маршрут до Базового переулка.



«Учитывая то, что у нас есть нарекания к перевозчику: он не выполняет условия договора, не соблюдаются интервалы движения. Обслуживание горожан находится на низком уровне в районе переулка Базового. Но речь об отмене 011 маршрута не идет. Поэтому было принято решение изменить схему движения маршрута 042 и продлить его до переулка Базового. Таким образом, будет ходить и 011, и продлен 042. Все это сделано для удобства жителей», сказал Николай Вахлов, начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения.



