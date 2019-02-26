Отравились угарным газом: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели двух человек

14:58 | 28.02.2019

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек – мужчины и женщины. Тела были обнаружены в одной из квартир дома на улице Амбулаторной в поселке Рудный. Предварительная причина – отравление угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



«По предварительной информации, смерть указанных граждан могла наступить из-за отравления угарным газом, образовавшимся в результате неисправности внутридомового оборудования», - говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам». Ведется следствие.



«Личности погибших людей уже установлены. Участковые уполномоченные проводят опрос соседей с целью установления возможных очевидцев происшествия», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.