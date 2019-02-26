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14:58 | 28.02.2019
фото: versiya.info
Отравились угарным газом: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели двух человек
«По предварительной информации, смерть указанных граждан могла наступить из-за отравления угарным газом, образовавшимся в результате неисправности внутридомового оборудования», - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам». Ведется следствие.
«Личности погибших людей уже установлены. Участковые уполномоченные проводят опрос соседей с целью установления возможных очевидцев происшествия», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
© «Вечерние Ведомости»
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