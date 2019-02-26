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14:45 | 28.02.2019

фото: momenty.org

Прокуратура не нашла нарушений при скупке филармонией квартир в доме на Карла Либкнехта, 40

Прокуратура не выявила нарушений при покупке Свердловской государственной академической филармонией квартир в доме по адресу улица Карла Либкнехта, 40, в Екатеринбурге. Напомним, именно этот дом планировали снести, чтобы построить здесь новый зал филармонии. Жители выступили против.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских получил ответ от прокуратуры Свердловской области, в котором говорится, что за 2012-2017 годы филармония купила в указанном доме, расположенном по соседству, пять квартир, а только за один 2018 год – шесть. Надзорное ведомство заявляет, что закон не нарушается: квартиры приобретаются на внебюджетные средства.

В то же время директор филармонии Александр Колотурский получил предостережение: покупка такого количества квартир, в которых учреждение не нуждается (а квартиры покупаются для временного проживания работников филармонии), недопустимо.

«Директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законодательством правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, не обусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности», - говорится в документе.

Прокуратура не нашла нарушений при скупке филармонией квартир в доме на Карла Либкнехта, 40

Прокуратура не нашла нарушений при скупке филармонией квартир в доме на Карла Либкнехта, 40


Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома и вырубка части сада Вайнера. Жители дома выступили против сноса. Ранее прокуратура вынесла городской администрации официальное предупреждение: ведомство не нашло оснований для сноса жилого дома ради культурного учреждения. Советник Владимира Путина Михаил Федотов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации».

© «Вечерние Ведомости»

 


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