В Невьянске 67-летнего врача будут судить за получение взятки при оформлении больничного

14:22 | 28.02.2019

фото: newsnn.ru

В Невьянске перед судом предстанет 67-летняя заведующая фельдшерско-акушерского пункта поселка Вересковый. Ее обвиняют в служебном подлоге и получении взятки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в январе этого года заведующая получила от жителя поселка 2 тысячи рублей и оформила лист нетрудоспособности, внеся в него заведомо ложные сведения о наличии заболевания.



Отметим, что по закону за указанные преступления предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.