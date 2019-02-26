«Не словами – а делами»: в Нижнем Тагиле выбрали девиз для Дня города

13:59 | 28.02.2019

фото: v-tagile.ru

Летом Нижний Тагил отпразднует 297-летие. Накануне, 27 февраля, организационный комитет обсудил концепцию общегородского праздника.



Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, базовыми элементами концепции Дня города могут стать знаковые даты, такие как 185-создания первого паровоза и 100-летие цирка. Кроме того, к празднику можно привязать мероприятия Года театра.



Также участники комитета утвердили слоган Дня города – известный демидовский девиз: «Не словами – а делами».