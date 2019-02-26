Ударила поленом по голове: жительницу свердловского села обвиняют в убийстве соседки

Жительница села Быньги Невьянского района Свердловской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.Трагедия произошла 23 февраля этого года в частном доме на улице Ленина. По данным следствия, женщина на фоне ссоры два раза ударила поленом соседку по голове. Та получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась. Отметим, что в момент совершения преступления обвиняемая была пьяна.Сейчас женщина находится под стражей. Следователи продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.