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12:42 | 28.02.2019

Фото: Новые Известия

В Екатеринбурге выселили из барака многодетную семью героя, спасшего из огня троих детей

Власти Екатеринбурга через суд выселили из квартиры Геворга Аветисяна, спасшего 26 января троих детей из горящего дома. Об этом Геворг рассказал журналистам, по его словам в администрации района объяснили такое решение тем, что он не имел права на это жилье.

Как сообщает РИА «Новости», до недавнего времени семья Геворга, в которой пятеро детей, проживала в двухквартирном одноэтажном доме в Ленинском районе Екатеринбурга. Раньше здание принадлежало предприятию «Свердлесмаш», где трудился дедушка Татьяны – жены Геворга, однако позже дом передали в собственность города, и вот сейчас администрация Ленинского района через суд выселила многодетную семью на улицу.

Как рассказали агентству в администрации Ленинского района, у семьи Аветисян не было законных оснований занимать указанное жилое помещение, в связи с этим власти через суд потребовали выселить семью из здания. Во время судебного разбирательства якобы было установлено, что семья Аветисянов при заселении в дом не оформила соответствующих документов, а также не подала заявления на признание их нуждающимися в жилье. На основании этого суд и удовлетворил иск властей.

В беседе с журналистами РИА «Новости» мужчина сказал, что заявление об определении его семьи как нуждающейся в жилье он подавал, но ему отказали на основании того, что он не является гражданином РФ. Интересно, а что думают власти района и города по поводу гражданства Татьяны – жены Геворга, и пятерых его детей? Стоит отметить, что воспользоваться государственной программой для покупки земли семья Аветисянов тоже не может, причина всё та же, у главы семейства нет российского гражданства.
«Мы шесть лет стоим в очереди, но ничего пока не дают. Говорят, вы не гражданин России. Но это же детям дается, не мне. Но, говорят, закон у нас такой», — говорит многодетный отец.

Напомним, 26 января, Геворг проезжая мимо загоревшегося на улице Депутатской дома остановился, вышел из машины и, увидев, что в окне кто-то машет руками, разбил его и вытащил из горящего строения троих детей в возрасте от 10 до 12 лет, за что, кстати, получил грамоту и огнетушитель в качестве памятного подарка. Сохранить жизнь чужих детей Геворг смог, а вот сумеет ли сохранить здоровье своих пятерых, оставшись с ними без жилья, можно сказать, на улице, большой вопрос.

© «Вечерние Ведомости»

 


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