В Екатеринбурге выселили из барака многодетную семью героя, спасшего из огня троих детей

12:42 | 28.02.2019

Фото: Новые Известия

Власти Екатеринбурга через суд выселили из квартиры Геворга Аветисяна, спасшего 26 января троих детей из горящего дома. Об этом Геворг рассказал журналистам, по его словам в администрации района объяснили такое решение тем, что он не имел права на это жилье.



Как сообщает РИА «Новости», до недавнего времени семья Геворга, в которой пятеро детей, проживала в двухквартирном одноэтажном доме в Ленинском районе Екатеринбурга. Раньше здание принадлежало предприятию «Свердлесмаш», где трудился дедушка Татьяны – жены Геворга, однако позже дом передали в собственность города, и вот сейчас администрация Ленинского района через суд выселила многодетную семью на улицу.



Как рассказали агентству в администрации Ленинского района, у семьи Аветисян не было законных оснований занимать указанное жилое помещение, в связи с этим власти через суд потребовали выселить семью из здания. Во время судебного разбирательства якобы было установлено, что семья Аветисянов при заселении в дом не оформила соответствующих документов, а также не подала заявления на признание их нуждающимися в жилье. На основании этого суд и удовлетворил иск властей.



В беседе с журналистами РИА «Новости» мужчина сказал, что заявление об определении его семьи как нуждающейся в жилье он подавал, но ему отказали на основании того, что он не является гражданином РФ. Интересно, а что думают власти района и города по поводу гражданства Татьяны – жены Геворга, и пятерых его детей? Стоит отметить, что воспользоваться государственной программой для покупки земли семья Аветисянов тоже не может, причина всё та же, у главы семейства нет российского гражданства.

«Мы шесть лет стоим в очереди, но ничего пока не дают. Говорят, вы не гражданин России. Но это же детям дается, не мне. Но, говорят, закон у нас такой», — говорит многодетный отец.



Напомним, 26 января, Геворг проезжая мимо загоревшегося на улице Депутатской дома остановился, вышел из машины и, увидев, что в окне кто-то машет руками, разбил его и вытащил из горящего строения троих детей в возрасте от 10 до 12 лет, за что, кстати, получил грамоту и огнетушитель в качестве памятного подарка. Сохранить жизнь чужих детей Геворг смог, а вот сумеет ли сохранить здоровье своих пятерых, оставшись с ними без жилья, можно сказать, на улице, большой вопрос.



