Высокинский заявил о намерении украшать город не только к Новому году, но и к другим праздникам

12:26 | 28.02.2019

фото: ok.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что город планируется украшать в течение всего года: не только к Новому году, но и к другим праздникам, об этом мэр рассказал в ходе награждения победителей конкурса новогоднего оформления «Новогодний город – 2019».



«В перспективе мы планируем сделать процесс подобного праздничного оформления города постоянным, чтобы Екатеринбург был подсвеченным и украшенным не только в период новогодних каникул, но и в другие праздники, в течение всего года. Это делает город красивым, привлекательным, поднимает настроение у всех екатеринбуржцев и у приезжающих к нам граждан. Будем целенаправленно работать в этом направлении», - сказал Высокинский.



Отметим, что к Новому году в Екатеринбурге были украшены более 10 тысяч различных объектов: магазины, офисы, киоски, парки, жилые дворы и так далее. Так, победителями по праздничному оформлению среди торговых центров стали «Парк Хаус» и «Мега», среди магазинов - «Мир ткани», среди предприятий общепита – ресторан «Джеймс».