Посетителям екатеринбургского ж/д вокзала предложат отправить открытки в честь 8 Марта

11:54 | 28.02.2019

фото: dktemp.ru

1 марта посетители екатеринбургского железнодорожного вокзала смогут бесплатно отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира. Раздавать оригинальные открытки и марки будут волонтеры.



«В течение праздничной акции открытки можно бесплатно отправить по России и даже за рубеж: на вокзалах будут установлены тематически оформленные почтовые ящики», - рассказали в пресс-службе СВжд.



Отметим, что такие же акции пройдут на вокзалах в Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске.