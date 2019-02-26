В Нижнем Тагиле создадут новое химическое производство

11:22 | 28.02.2019

фото: ria.ru

ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» создаст в Нижнем Тагиле производство химической продукции для литейной промышленности. Об этом договорились правительство Свердловской области и руководство предприятия. Стоимость инвестиционного проекта, реализация которого рассчитана на семь лет, составляет 1 миллиард 826 тысяч рублей.



«Запуск этого производства позволит локализовать на Среднем Урале производство связующих для Cold-Box-Amin процесса. Это обеспечит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, кроме того, гарантирует стабильность поставок высококачественных материалов для литейных производств в автомобильной промышленности, для выпуска двигателей и станков», - рассказал генеральный директор «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» Евгений Бехтгольд.



В рамках соглашения с правительством региона предприятие получит право на заниженную налоговую ставку.