11-летний мальчик пропал в Екатеринбурге

11:00 | 28.02.2019

Фото: предоставлено родственниками / «КП-Урал»

В Екатеринбурге полиция разыскивает 11-летнего Германа Мелконяна. Родственники рассказали «КП-Урал», что еще 22 февраля мальчик ушел из дома в компьютерный клуб и пропал, но в полиции сказали подождать три дня, прежде чем писать заявление.



«Герман Мелконян воспитывается в полной семье, у него есть все необходимое для жизни и учебы. До пропажи он неделю прогуливал занятия в школе», - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию.