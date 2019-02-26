В Екатеринбурге арбитражный управляющий строительной компании приговорен к 7,5 годам строгого режима

10:46 | 28.02.2019

фото: vk.com

В Екатеринбурге к 7,5 годам в колонии строгого режима приговорен 48-летний Павел Астраханов – арбитражный управляющий строительной компании ООО «Золотая Горка». Он признан виновным в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в 2017 году Астраханов вымогал у директора фирмы 4 млн рублей и был задержан при передаче 200 тысяч рублей, так как директор обратился в полицию.



«Являясь лицом, выполняющим управленческие функции, подсудимый решил незаконно получить денежные средства от директора указанной коммерческой структуры, создав условия, при которых руководитель организации будет вынужден заплатить коммерческий подкуп», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.