Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

10:46 | 28.02.2019

фото: vk.com

В Екатеринбурге арбитражный управляющий строительной компании приговорен к 7,5 годам строгого режима

В Екатеринбурге к 7,5 годам в колонии строгого режима приговорен 48-летний Павел Астраханов – арбитражный управляющий строительной компании ООО «Золотая Горка». Он признан виновным в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в 2017 году Астраханов вымогал у директора фирмы 4 млн рублей и был задержан при передаче 200 тысяч рублей, так как директор обратился в полицию.

«Являясь лицом, выполняющим управленческие функции, подсудимый решил незаконно получить денежные средства от директора указанной коммерческой структуры, создав условия, при которых руководитель организации будет вынужден заплатить коммерческий подкуп», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:46 | 28.02.2019
В Екатеринбурге арбитражный управляющий строительной компании приговорен к 7,5 годам строгого режима

10:27 | 28.02.2019
Почти 30 % жителей Кургана не платят за содержание и ремонт общего имущества

10:20 | 28.02.2019
Высокинский попросил квартальных проконтролировать уборку снега

09:55 | 28.02.2019
В Екатеринбурге с организации взыскали 130 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

09:38 | 28.02.2019
На Урале у «черного лесоруба» конфисковали трактор и бензопилу

09:21 | 28.02.2019
Ночью произошел пожар в доме на улице Радищева

00:27 | 28.02.2019
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор похитителям стоматолога

27.02.2019

21:35 | 27.02.2019
В Екатеринбурге трое мужчин грелись в вагончике и отравились газом

20:51 | 27.02.2019
Сотни жителей Екатеринбурга вынуждены сидеть днями без электроэнергии

20:41 | 27.02.2019
Администрация Екатеринбурга отменяет 011 маршрутку, которая соединяла Сортировку с ТЦ «Леруа Мерлен» на Базовом переулке

19:36 | 27.02.2019
Чиновники отправят бабушку, пострадавшую от обрушения глыбы со здания администрации Екатеринбурга, в муниципальный санаторий

19:09 | 27.02.2019
В Екатеринбурге экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга, который не пустили в воздушное пространство Пакистана

19:05 | 27.02.2019
Общественники подключились к контролю за надлежащей очисткой крыш ото льда и снега в Екатеринбурге

18:42 | 27.02.2019
В Прикамье осуждена группа «черных риэлторов»

18:16 | 27.02.2019
Пермский аэропорт готовится принимать посадочные талоны в электронном виде

18:07 | 27.02.2019
Лжеомоновцами, выбившими зубы екатеринбургскому авторитету оказались бойцы СОБР Росгвардии

17:52 | 27.02.2019
Пермяки победили во всероссийском юношеском турнире по бадминтону

17:36 | 27.02.2019
Губернатор Максим Решетников пообщался с пермскими школьниками о перспективах информационных технологий

17:15 | 27.02.2019
Прикамье закупит около полутора тысяч дорожных знаков

16:59 | 27.02.2019
В ДТП под Качканаром фура смяла кроссовер. Один человек погиб

16:56 | 27.02.2019
Житель Прикамья подозревается в убийстве несовершеннолетней

16:50 | 27.02.2019
В Свердловской области создается карта границ затопления при паводках

16:39 | 27.02.2019
Руководитель «похоронного» МУПа в Белоярке стал фигурантом уголовного дела

16:16 | 27.02.2019
Город Полевской подаст заявку на получение статуса ТОСЭР

15:45 | 27.02.2019
В ДТП на улице Репина пострадали мужчина и 5-летний мальчик

15:21 | 27.02.2019
«Здесь все организовано так, как если бы я делал это сам»: международный эксперт в области животноводства посетил козью ферму «УГМК-Агро»

15:15 | 27.02.2019
В апреле в Свердловской области пройдет акция «День без турникета»

14:35 | 27.02.2019
В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства Академии волейбола Н.В. Карполя

14:32 | 27.02.2019
В Перми стартовала зимняя сессия краевого Молодежного форума

14:19 | 27.02.2019
В Зауралье заработал анонимный телефон бесплатного консультирования по вопросам наркологической помощи

14:03 | 27.02.2019
Главная пермская ель готовится к празднованию Масленицы

13:59 | 27.02.2019
Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга возглавил Алексей Храмов

13:50 | 27.02.2019
Прикамские спортсмены в составе сборной России по могулу отправились на финал Кубка мира

13:42 | 27.02.2019
В 2019 году на Среднем Урале собираются капитально отремонтировать более тысячи домов

13:30 | 27.02.2019
С жителями Мотовилихинского района Перми обсудят проект новой маршрутной сети

13:23 | 27.02.2019
В деревне Русская Тавра убиты два человека. Подозреваемый задержан





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 