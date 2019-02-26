В Екатеринбурге с организации взыскали 130 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

09:55 | 28.02.2019

фото: moika78.ru

В Екатеринбурге организация, занимающаяся техническим обслуживанием транспортных средств и оптовой торговлей автомобильными деталями, задолжала 132,5 тысяч рублей по оплате административных штрафов.



Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, сотрудники организации являются злостными нарушителями правил дорожного движения: на основании постановлений ГИБДД были возбуждены 196 исполнительных производств.



После беседы с приставами о негативных последствиях несвоевременной оплаты штрафов, представители организации погасили задолженность в полном объеме.