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09:55 | 28.02.2019
фото: moika78.ru
В Екатеринбурге с организации взыскали 130 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, сотрудники организации являются злостными нарушителями правил дорожного движения: на основании постановлений ГИБДД были возбуждены 196 исполнительных производств.
После беседы с приставами о негативных последствиях несвоевременной оплаты штрафов, представители организации погасили задолженность в полном объеме.
© «Вечерние Ведомости»
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