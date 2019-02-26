На Урале у «черного лесоруба» конфисковали трактор и бензопилу

09:38 | 28.02.2019

У жителя села Урмикеево Нижнесергинского района, признанного виновным в незаконной рубке насаждений, конфисковали орудия преступления – трактор и бензопилу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре прошлого года мужчина незаконно вырубил шесть берез на территории Михайловского участкового лесничества, причинив таким образом ущерб государственному лесному фонду. Суд приговорил уральца к 240 часам обязательных работ, также конфискованы бензопила и трактор.