Ночью произошел пожар в доме на улице Радищева

Минувшей ночью в Екатеринбурге в 18-этажном доме на улице Радищева произошел пожар. Его площадь составила 10 кв.м. Информации о пострадавших не поступало. Из здания эвакуировали 27 человек, в том числе трех детей, еще семь человек спасены с помощью дыхательных аппаратов.Известно, что возгорание произошло на третьем этаже в кладовой. В результате пожара повреждено имущество.«В тушении были задействованы пять единиц техники, 17 человек личного состава. Пожар потушен в течение восьми минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.