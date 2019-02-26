Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

00:27 | 28.02.2019

Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор похитителям стоматолога

Жители Нижнего Тагила Оксана Меньшова и Ахмед Эльмесов, обвиняемые в организации похищения стоматолога Улугбека Назарова, подали апелляционную жалобу на приговор Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. Приговором от 3 декабря 2018 года они были признаны виновными по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ст. 126 УК РФ («Организация похищения группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»).

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Эльмесова и Меньшовой 5 марта. Громкое дело поручили судье Елене Медведевой, которая ранее рассматривала жалобы на приговор бывшему вице-президенту фонда «Город без наркотиков» Евгению Маленкину и экс-главе ГИБДД Верхней Пышмы Александру Кобяшеву.

Напомним, что согласно приговору от 3 декабря 2018 года, Оксане Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в колонии общего режима, Ахмеду Эльмесову – пять лет колонии. Учитывая, что приговором от 23 июля 2018 года данные граждане уже были осуждены за вымогательство денежных средств с Назарова, по совокупности преступлений Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, Эльмесову – шесть лет строгого режима.

По версии следствия, с апреля 2014 года Улугбек Назаров вынужден был ежемесячно передавать по 10 тысяч рублей, с августа 2014-го по октябрь 2015 года – по 20 тысяч рублей Эльмесову и Меньшовой. Потерпевший заявил, что после того, как в ноябре 2015-го – январе 2016 года он отказался передавать им по 40 000 рублей ежемесячно, в отношении него были приняты меры по организации его помещения в реабилитационный центр «Урал без наркотиков» в поселке Коптяки против его воли и с применением насилия.

По возвращении из центра он вынужден был вновь передавать им деньги в 20-х числах каждого месяца, по 40 000 рублей. Увидев по телевизору передачу о задержании оперативниками свердловского ОБОП группы вымогателей, которых ранее видел в компании Эльмесова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением, в результате чего в августе 2016 года Эльмесов и Меньшова были задержаны. Размер причиненного ему материального ущерба составил 580 000 рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:27 | 28.02.2019
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор похитителям стоматолога

27.02.2019

21:35 | 27.02.2019
В Екатеринбурге трое мужчин грелись в вагончике и отравились газом

20:51 | 27.02.2019
Сотни жителей Екатеринбурга вынуждены сидеть днями без электроэнергии

20:41 | 27.02.2019
Администрация Екатеринбурга отменяет 011 маршрутку, которая соединяла Сортировку с ТЦ «Леруа Мерлен» на Базовом переулке

19:36 | 27.02.2019
Чиновники отправят бабушку, пострадавшую от обрушения глыбы со здания администрации Екатеринбурга, в муниципальный санаторий

19:09 | 27.02.2019
В Екатеринбурге экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга, который не пустили в воздушное пространство Пакистана

19:05 | 27.02.2019
Общественники подключились к контролю за надлежащей очисткой крыш ото льда и снега в Екатеринбурге

18:42 | 27.02.2019
В Прикамье осуждена группа «черных риэлторов»

18:16 | 27.02.2019
Пермский аэропорт готовится принимать посадочные талоны в электронном виде

18:07 | 27.02.2019
Лжеомоновцами, выбившими зубы екатеринбургскому авторитету оказались бойцы СОБР Росгвардии

17:52 | 27.02.2019
Пермяки победили во всероссийском юношеском турнире по бадминтону

17:36 | 27.02.2019
Губернатор Максим Решетников пообщался с пермскими школьниками о перспективах информационных технологий

17:15 | 27.02.2019
Прикамье закупит около полутора тысяч дорожных знаков

16:59 | 27.02.2019
В ДТП под Качканаром фура смяла кроссовер. Один человек погиб

16:56 | 27.02.2019
Житель Прикамья подозревается в убийстве несовершеннолетней

16:50 | 27.02.2019
В Свердловской области создается карта границ затопления при паводках

16:39 | 27.02.2019
Руководитель «похоронного» МУПа в Белоярке стал фигурантом уголовного дела

16:16 | 27.02.2019
Город Полевской подаст заявку на получение статуса ТОСЭР

15:45 | 27.02.2019
В ДТП на улице Репина пострадали мужчина и 5-летний мальчик

15:21 | 27.02.2019
«Здесь все организовано так, как если бы я делал это сам»: международный эксперт в области животноводства посетил козью ферму «УГМК-Агро»

15:15 | 27.02.2019
В апреле в Свердловской области пройдет акция «День без турникета»

14:35 | 27.02.2019
В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства Академии волейбола Н.В. Карполя

14:32 | 27.02.2019
В Перми стартовала зимняя сессия краевого Молодежного форума

14:19 | 27.02.2019
В Зауралье заработал анонимный телефон бесплатного консультирования по вопросам наркологической помощи

14:03 | 27.02.2019
Главная пермская ель готовится к празднованию Масленицы

13:59 | 27.02.2019
Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга возглавил Алексей Храмов

13:50 | 27.02.2019
Прикамские спортсмены в составе сборной России по могулу отправились на финал Кубка мира

13:42 | 27.02.2019
В 2019 году на Среднем Урале собираются капитально отремонтировать более тысячи домов

13:30 | 27.02.2019
С жителями Мотовилихинского района Перми обсудят проект новой маршрутной сети

13:23 | 27.02.2019
В деревне Русская Тавра убиты два человека. Подозреваемый задержан

13:19 | 27.02.2019
Пермяков приглашают на выставку, посвященную Всемирному дню кошек

13:06 | 27.02.2019
В Перми открылся новый спортивный комплекс с бассейном

13:02 | 27.02.2019
Пермский край одним из первых регионов подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

12:56 | 27.02.2019
В прошлом году в администрацию Екатеринбурга с жалобами обратились 84 тысячи человек

12:45 | 27.02.2019
В Кургане СК начал проверку сообщения об оказании некачественной медицинской помощи грудничку

12:26 | 27.02.2019
В 2018 году пермские теплоэнергетики отключили от тепла более 300 коммерческих потребителей-должников





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 