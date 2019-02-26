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00:27 | 28.02.2019
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор похитителям стоматолога
Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Эльмесова и Меньшовой 5 марта. Громкое дело поручили судье Елене Медведевой, которая ранее рассматривала жалобы на приговор бывшему вице-президенту фонда «Город без наркотиков» Евгению Маленкину и экс-главе ГИБДД Верхней Пышмы Александру Кобяшеву.
Напомним, что согласно приговору от 3 декабря 2018 года, Оксане Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в колонии общего режима, Ахмеду Эльмесову – пять лет колонии. Учитывая, что приговором от 23 июля 2018 года данные граждане уже были осуждены за вымогательство денежных средств с Назарова, по совокупности преступлений Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, Эльмесову – шесть лет строгого режима.
По версии следствия, с апреля 2014 года Улугбек Назаров вынужден был ежемесячно передавать по 10 тысяч рублей, с августа 2014-го по октябрь 2015 года – по 20 тысяч рублей Эльмесову и Меньшовой. Потерпевший заявил, что после того, как в ноябре 2015-го – январе 2016 года он отказался передавать им по 40 000 рублей ежемесячно, в отношении него были приняты меры по организации его помещения в реабилитационный центр «Урал без наркотиков» в поселке Коптяки против его воли и с применением насилия.
По возвращении из центра он вынужден был вновь передавать им деньги в 20-х числах каждого месяца, по 40 000 рублей. Увидев по телевизору передачу о задержании оперативниками свердловского ОБОП группы вымогателей, которых ранее видел в компании Эльмесова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением, в результате чего в августе 2016 года Эльмесов и Меньшова были задержаны. Размер причиненного ему материального ущерба составил 580 000 рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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00:27 | 28.02.2019
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