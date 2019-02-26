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21:35 | 27.02.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге трое мужчин грелись в вагончике и отравились газом

Сегодня в Екатеринбурге трое мужчин, находившихся в вагончике напротив овощебазы №4, отравились газом, вероятно, в попытке отогреться.

Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, днём на месте, где произошёл несчастный случай, – улице Закокзальной, 13 – работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11.

По предварительным данным, мужчины грелись от пропановой горелки и могли отравиться продуктами горения.
Всех троих доставили в больницу в тяжёлом состоянии, при этом один них находится в коме.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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