В Екатеринбурге трое мужчин грелись в вагончике и отравились газом

21:35 | 27.02.2019

Фото: Е1

Сегодня в Екатеринбурге трое мужчин, находившихся в вагончике напротив овощебазы №4, отравились газом, вероятно, в попытке отогреться.



Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, днём на месте, где произошёл несчастный случай, – улице Закокзальной, 13 – работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11.



По предварительным данным, мужчины грелись от пропановой горелки и могли отравиться продуктами горения.

Всех троих доставили в больницу в тяжёлом состоянии, при этом один них находится в коме.