Сотни жителей Екатеринбурга вынуждены сидеть днями без электроэнергии

Жители Екатеринбурга, проживающие в коллективных садах за базой ОМОН Росгвардии на улице Крауля (между ТК «Новомосковский и Зеленым островом) третий день жалуются на отсутствие электроэнергии.На прошлой неделе владельцам участков было объявлено, что в связи с проводимыми работами в период с 25 по 28 февраля с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет приостанавливаться, но фактически, как заявляют горожане, электроэнергию включают позже. Так, сегодня свет в домах появился лишь в 19:30.Между тем, в коллективных садах на ВИЗе проживают сотни жителей, из них многие с детьми.