Новости дня
20:41 | 27.02.2019
Фото: fotobus.msk.ru
Администрация Екатеринбурга отменяет 011 маршрутку, которая соединяла Сортировку с ТЦ «Леруа Мерлен» на Базовом переулке
«Программа трекинга bustime и HUBB показывают, что на маршруте всего две „газельки“, протяжённость маршрута 36 километров частота движения — 40 минут. Кроме „Леруа Мерлен“, в данной точке расположены несколько жилых домов. Другого транспорта к этим жилым домам и к торговому центру нет. В 22 часа сегодня нет ни одной машины на линии», – написала Дьяченко в своём Facebook.
В связи с этим Юлия предлагала увеличить количество машин на линии еще на 1–2 единицы, сократив интервал. Поскольку в Екатеринбурге два торговых центра «Леруа Мерлен», девушка высказалась о транспортной труднодоступности обоих зданий.
«Уехать с рынка или из „Леруа Мерлен“ сейчас можно, только сев в автобус в сторону „Меги“, выйдя в точке высадки, пройдя 300 метров до точки посадки, снова дождавшись автобуса, оплатив повторно», – жалуется девушка на неудобные условия.
К тому же, она добавляет, что те, кто часто затаривается в «Леруа Мерлен», очень скучают по 04 маршруту, который городская администрация отменила за ненадобностью.
«Обидно, господа! Отмена маршрутки 04, остановка которой была очень близко к „Леруа Мерлен“ на Металлургов, также удивительна. На мой взгляд, необходимо обеспечить посадку на бывшей остановке 04 маршрута в маршруты, которые сейчас имеют конечную на остановке „Радиоколледж“. Расстояние всего 600 метров! Но люди заботу оценят», — пишет Юлия Демченко.
В ответ на данное обращение в администрации Екатеринбурга заявили, что 011 маршрутку и вовсе собираются отменять из-за несоблюдения подрядчиком условий договора. Чиновники утверждают, что компания-перевозчик ООО «Авто-вираж» не соблюдает установленных интервалов движения. Впрочем, в мэрии спешат успокоить: маршрутку уберут только после того, как запустят автобус № 042 по новой схеме движения. Он будет следовать от Химмаша до Базового переулка по улицам Инженерной, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Самолетной, Южному проезду, Походной, Новинской, Титова, 8 Марта, Шварца, Самоцветному бульвару, Родонитовой, Крестинского, Саввы Белых, Луганской, Базовому переулку.
Ранее администрация Екатеринбурга отменила маршрут 024, соединявший Сортировку и Вторчермет. Автобус перестал ходить с 1 января. Прекращение его функционирования возмутило тысячи горожан, которые лишились привычных способов передвижения.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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