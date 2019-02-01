Чиновники отправят бабушку, пострадавшую от обрушения глыбы со здания администрации Екатеринбурга, в муниципальный санаторий

19:36 | 27.02.2019

Фото: Е1

МКУ «Управление зданиями», в обязанности которого входит очистка крыши мэрии Екатеринбурга от снега, отправит в муниципальный санаторий 69-летнюю бабушку, на которую с крыши здания городской администрации упала ледяная глыба. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.



Руководители «Управления зданиями» лично принесли извинения пенсионерке. Женщина приняла извинения и сказала, что не держит зла на компанию-подрядчика. В качестве приятного бонуса к извинениям чиновники предложили пострадавшей, у которой в результате обрушения куска льда рассечено лицо и повреждена грудь, путёвку в муниципальный санаторий «Бодрость». В пресс-службе администрации отметили, что компания-подрядчик уже провела внутреннюю проверку и привлекла виновных к дисциплинарной ответственности.



Напомним, что случай произошел в субботу, 23 февраля. Пожилая жительница Екатеринбурга проходила мимо здания городской администрации, когда рядом с ней упала глыба льда. Женщину ранило отлетевшими осколками. В мэрии извинились перед пострадавшей и пообещали не допустить подобных ситуаций вновь.



Добавим, что после инцидента городская прокуратура проверила соблюдение законодательства при очистке муниципальных объектов от снега и льда. В итоге было вынесено 11 представлений, два из них адресованы Александру Высокинскому и руководителю МКУ «Управление зданиями». Также объявлено 100 предостережений и возбуждено 3 административных делопроизводства о нарушениях уборки снега со зданий.