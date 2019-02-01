В Екатеринбурге экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга, который не пустили в воздушное пространство Пакистана

19:09 | 27.02.2019

Фото: ТАСС

В Екатеринбурге экстренно сел самолёт авиакомпании AzurAir, летевший из Санкт-Петербурга в провинцию Тайланда Краби. Воздушное судно вылетело из северной столицы около 6 утра, но на полпути в Тайланд самолёту пришлось экстренно развернуться – воздушное пространство над Пакистаном, через который пролегал путь самолёта, закрыто из-за военного положения. В екатеринбургском Кольцово самолёт сел в полвторого дня по местному времени.



Сколько все 334 пассажиров, в числе 30 детей, проведут в Екатеринбурге, пока не известно. Однако авиакомпания обязалась доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации.



Ситуация на линии разграничения, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире обострилась 14 февраля, когда 14 февраля банда неизвестных напала на военную колонну в Индии. В результате нападения погибли 45 человек. Ответственность за атаку на себя взяла группировка "Джаиш-е- Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Индия и Пакистан сообщили сегодня о воздушном бое над линией контроля, которая разделяет армии этих стран.