Общественники подключились к контролю за надлежащей очисткой крыш ото льда и снега в Екатеринбурге

Координатор партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев проконтролировал очистку крыш от снега и сосулек в Екатеринбурге. Совместно с журналистами, сегодня, 27 февраля, он объехал ряд объектов в Железнодорожном, Кировском и Октябрьском районах города. Поводом для рейда послужил недавний инцидент, когда со здания мэрии на пенсионерку упала глыба льда, а также обещанная синоптиками в ближайшие дни оттепель.«Через пару дней в Екатеринбург придет весна, на козырьках уже образуются сосульки, погодные условия способствуют образованию наледи, и в интересах и жильцов, и управляющих компаний своевременно устранять опасность, которая поджидает нас над тротуарами», – говорит Дмитрий Чукреев.В ходе рейда общественник и журналисты посетили дом №8 на Красном переулке, где как раз велись работы по уборке накопившегося на крыше снега. Как пояснила представитель управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», кровлю планово чистят, когда уровень снега составляет более 30 сантиметров. Пологие крыши убираются силами ЖЭУ, для уборки скатных нанимают альпинистов со специальным снаряжением. Территорию огораживают лентами, и только после этого скидывают снег, при этом во избежание травм среди пешеходов, около дома дежурят сотрудники УК.В РЭМП отмечают, что зачастую сталкиваются с ситуацией, когда владельцы автомобилей не убирают свои машины из двора, несмотря на уведомление о планируемых работах. Кроме этого, нередко происходят ситуации, когда сосульки и наледь образовываются на самовозведенных балконных конструкциях. В таких случаях собственники квартир обязаны сами следить за их состоянием, так как ответственность в случае ЧП понесут именно они. В доме на переулке Красном насчитывается больше десятка таких конструкций.В ходе контрольного рейда общественники и журналисты выявили один из потенциально опасных объектов – здание областного музыкально-педагогического колледжа на улице Куйбышева, с крыши которого свисали огромные сосульки. Представитель учебного заведения пояснила, что подрядчик ликвидирует их в ближайшие день-два.«Я уверен, что к вопросу состояния крыш в весенний период в обязательном порядке подключатся прокуратура и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В случае выявления ненадлежащего обслуживания кровель, управляющие компании понесут наказание», – добавил Дмитрий Чукреев.