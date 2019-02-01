Лжеомоновцами, выбившими зубы екатеринбургскому авторитету оказались бойцы СОБР Росгвардии

18:07 | 27.02.2019

Стали известны некоторые подробности криминальной разборки в Екатеринбурге, в результате которой пострадал авторитет Игорь «Пышма». В конце прошлой недели неизвестные в форме сотрудников ОМОН ворвались в частный дом на улице Донбасской, где располагался его офис, положили всех на пол и жестоко избили молотками.



По данным собственных источников издания, нападавших было несколько, но удалось установить личности всего трех человек, как минимум один из которых является действующим бойцом СОБР Росгвардии, использовавшим во время нападения табельное оружие, с помощью которого и были выбиты зубы авторитету. Известен даже его позывной – «Заман». Ранее, по информации осведомленных источников в правоохранительных органах, он неоднократно принимал участие в различных «стрелках», в том числе на стороне некоего Шамиля, который «крышует» в Екатеринбурге объекты общепита и уличную торговлю. Другие инсайдеры отмечают, что в акции против криминального авторитета действующих бойцов спецподразделений было больше.



Также в нападении принимал участие представитель криминального мира по кличке «Маруня», раньше имевший отношение к предпринимателю Федору Дудкину (владелец девелоперской группы компаний «Скон», больше известен как бывший соучредитель сети заправок ERGO), а теперь его нередко видят в окружении известного «авторитетного» бизнесмена Валерия Яковлева, владельца ныне ликвидированного ЧОП «Ягуар». Все, что известно о третьем участнике, это его имя – Иван. Фамилиями, кличками, позывными других участников нападения источник не располагает.



Напомним, что криминальная разборка с участием лжеомоновцев произошла в Екатеринбурге на Уралмаше в конце прошлой недели. Псевдосиловики связали людей в доме хомутами, после чего сильно избили с применением молотков. Игорь «Пышма» в результате бандитского наезда потерял несколько зубов (источники из силовых структур отмечают, что их выбили рукояткой пистолета), другим также понадобилась медицинская помощь. В полицию пострадавшие обращаться не стали.



Игорь «Пышма» ранее неоднократно попадал в поле зрения силовиков. В октябре 2016 года члены его «боевки» участвовали в конфликте вокруг «Овощебазы №4». Они зашли на территорию объекта после того, как стало известно о смерти «хозяйки» базы Татьяны Русиной.