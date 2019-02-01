В ДТП под Качканаром фура смяла кроссовер. Один человек погиб

Сегодня днем, 27 февраля, около 12 часов на трассе Верхняя Тура – Качканар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2 автомашин, результате данного происшествия 1 человек погиб и 2 получили травмы.Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 38 летний водитель «Hyundai Tucson» на нерегулируемом перекрестке не выполнил требования дорожного знака «Стоп», выехал на перекресток, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «DAF», под управлением мужчины 1960 года рождения.В результате ДТП погиб 45 летний пассажир «Hyundai», который находился на переднем пассажирском сиденье, а водитель и 34 летний пассажир с заднего пассажирского сиденья получили травмы различной степени тяжести.