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16:59 | 27.02.2019
Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области
В ДТП под Качканаром фура смяла кроссовер. Один человек погиб
Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 38 летний водитель «Hyundai Tucson» на нерегулируемом перекрестке не выполнил требования дорожного знака «Стоп», выехал на перекресток, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «DAF», под управлением мужчины 1960 года рождения.
В результате ДТП погиб 45 летний пассажир «Hyundai», который находился на переднем пассажирском сиденье, а водитель и 34 летний пассажир с заднего пассажирского сиденья получили травмы различной степени тяжести.
© «Вечерние Ведомости»
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