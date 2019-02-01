В Свердловской области создается карта границ затопления при паводках

16:50 | 27.02.2019

фото: mnogo.media

В Свердловской области еще с прошлого года ведется работа по определению границ зон затопления и подтопления при паводках или по другим причинам. Подрядная организация собирает информацию и составляет подробную карту по каждому муниципальному образованию.



Отметим, что данная работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Цель – не допустить строительства в зонах затопления и подтопления. Данные учтут при территориальном планировании, подтопляемые территории внесут в государственный водный реестр.



Подрядчик должен закончить работу по составлению карт летом этого года.