16:16 | 27.02.2019

Свердловский город Полевской подаст заявку на получение статуса ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития, такое поручение главе Полевского городского округа Константину Поспелову дал глава региона Евгений Куйвашев.



«Получение статуса ТОСЭР для нашей территории с моноэкономикой - это шанс показать наши конкурентные преимущества, привлечь новых инвесторов. Ведь инвесторы - это предприятия, это рабочие места, необходимые Полевскому. Думаю, за 2019 год проведем работу по формированию необходимого пакета документов», - сказал Поспелов.



Напомним, что Полевской является моногородом. Его градообразующее предприятие - Северский трубный завод. По словам Константина Поспелова, в прошлом году, когда город праздновал 300-летие, удалось реализовать несколько важных проектов, но в целом моноэкономика продолжает оказывать влияние на темпы развития.



Напомним, что ранее статус ТОСЭР получили свердловские города Новоуральск и Лесной, также заявку подала Верхняя Тура.