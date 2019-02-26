В ДТП на улице Репина пострадали мужчина и 5-летний мальчик

Сегодня днем в Екатеринбурге произошло ДТП на улице Репина, в районе дома № 52. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке Репина - Васильева столкнулись Daewoo Nexia и Volkswagen Sharan. Водители дают противоречивые показания, поэтому виновник на данный момент не установлен, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.В аварии пострадали двое: 30-летний водитель автомобиля Volkswagen и 5-летний мальчик, находившийся в той же машине на заднем сидении. У мужчины – травмы головы и шеи. У ребенка тяжелых травм нет, его доставили в больницу на обследование.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.