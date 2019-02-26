В апреле в Свердловской области пройдет акция «День без турникета»

15:15 | 27.02.2019

фото: zebra-media.online

С 15 по 22 апреля в Свердловской области пройдет акция «День без турникета», в ходе которой предприятия проводят экскурсии для всех желающих. Цель – профориентация школьников и ознакомление жителей со своей деятельностью.



Как рассказала организатор акции Вероника Пиджакова, в этом году участие в акции примут предприятия Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, они ожидают до 20 тысяч посетителей.



«Все эти экскурсии будут исключительно бесплатными. Уже сегодня массово идет регистрация как предприятий, так и школьников, и отдельных семейных туристов, которые с 15 по 22 апреля примут участие в этой акции», - цитирует Пиджакову ТАСС.



Напомним, что аналогичная акция прошла осенью прошлого года.