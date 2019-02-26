«Здесь все организовано так, как если бы я делал это сам»: международный эксперт в области животноводства посетил козью ферму «УГМК-Агро»

Козью ферму «УГМК-Агро» посетил международный эксперт в области животноводства. Кит Кларк прибыл на Урал, чтобы изучить результаты совместной работы с агрохолдингом. Три года назад он в качестве консультанта сопровождал местных аграриев в поездке во Францию, где специалисты выбирали породистых альпийских коз для организации хозяйства в пос.Садовый (Екатеринбург). Сегодня из молока этих животных уже налажено производство мягких сыров, реализуемых под брендом «COEUR du Nord» («Сердце Севера»).«Французские производители имеют огромные стада, и мы ездили по фермам, чтобы найти лучших животных. Мне радостно видеть, что эти козлята выросли, здоровы, дают потомство», – рассказывает Кит Кларк.За время существования козьей фермы «УГМК-Агро» стадо приросло более чем на 700 голов и уже составляет свыше 1700 животных. На Урале для рогатых «мигранток» были созданы все необходимые условия. Комплекс, где содержатся козы, оснащён конвейерными кормовыми лентами, автоматическими поилками с подогретой водой, доильной каруселью. Помещения отапливаются, действует система вентиляции и контроля влажности. «Здесь все организовано так, как если бы я делал это сам», - отметил Кит Кларк.Стоит отметить, что Кит Кларк более 30 лет работает с различными сельскохозяйственными животными – коровами, свиньями, козами, овцами и даже с норкой. Он имеет огромный опыт работы руководства крупными хозяйствами в Южной Америке, Дании, а также Англии, где возглавлял козью ферму, по масштабам сопоставимую с хозяйством, организованным на Урале.«Кит Кларк дал нам подробные консультации по вопросам воспроизводства стада, дополнительные рекомендации по кормлению. В целом же мы убедились, что все технологические процессы в нашем хозяйстве организованы в соответствии тенденциями, которые существуют в странах, где козоводство развито на высоком уровне», - сообщил журналисту «Вечерних ведомостей» начальник управления производственной деятельностью «УГМК-Агро» Анатолий Коротков.