В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства Академии волейбола Н.В. Карполя

14:35 | 27.02.2019

фото: oblgazeta.ru

Объявлен конкурс на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по проекту физкультурно-оздоровительного комплекса «Академия волейбола Н.В. Карполя», соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Средства на строительство – почти 412 млн рублей – выделят из бюджета Свердловской области. Академия разместится в Железнодорожном районе на улице Машинистов. В комплекс войдут 10-этажное общежитие (35 комнат) со встроенными административными помещениями и двухэтажный спортивно-тренировочный блок со столовой. Вместимость трибун – 410 мест. Площадь застройки составит 1898 квадратных метров. На строительство отводится 20 месяцев с момента заключения контракта.



Николай Карполь является самым титулованным тренером волейбольных команд в мире. За свою карьеру он подготовил более десятка олимпийских чемпионок. С 2009 года является членом Зала славы волейбола в Холиоке — городе США, где зародился этот вид спорта.