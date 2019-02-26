Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга возглавил Алексей Храмов

13:59 | 27.02.2019

Начальником департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга назначен бывший сотрудник ОАО «Синара-Девелопмент» Алексей Храмов, соответствующая информация появилась на официальном городском портале. В «Синаре» Храмов занимал должность главного инженера.



Напомним, что до этого департамент возглавлял Михаил Губин. Он был уволен осенью прошлого года, когда мэром стал Александр Высокинский.