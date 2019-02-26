В 2019 году на Среднем Урале собираются капитально отремонтировать более тысячи домов

13:42 | 27.02.2019

фото: krasnoyarsk.sm-news.ru

В Свердловской области в 2019 году в программу капитального ремонта многоквартирных домов вошло более тысячи объектов. По данным на 22 февраля, работы начались в 951 доме, сообщил замгубернатора Сергей Швиндт. На сегодняшнем заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил обеспечить своевременное и качественное проведение работ.



«Мы успешно отработали все механизмы взаимодействия, обкатали перспективные практики, задали высокий темп работе. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Эта сфера всегда требует пристального внимания и повышенной ответственности. Поэтому прошу особое внимание уделить качеству выполнения работ - претензий не должно быть ни у экспертов, ни у самих жителей», - отметил губернатор.



Среди проблем капитального ремонт названы случаи недопуска подрядных организаций до работ и безответственное содержание домов уже после ремонта.