В деревне Русская Тавра убиты два человека. Подозреваемый задержан

13:23 | 27.02.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

18 февраля в деревне Русская Тавра Красноуфимского района в одном из частных домов нашли два трупа – мужчин 1955 и 1957 годов рождения - с множественными травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



В настоящее время уже установлен подозреваемый - ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Его задержали в поселке Арти. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.



По предварительной версии следствия, убийство было совершено на фоне ссоры в ходе распития спиртного. За убийство двух человек мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.