В прошлом году в администрацию Екатеринбурга с жалобами обратились 84 тысячи человек

12:56 | 27.02.2019

фото: ok.ru

За 2018 год в администрацию Екатеринбурга с различными жалобами обратились более 84,6 тысячи человек, этот показатель растет с каждым городом, отмечают в мэрии.



«В основном, граждан интересуют вопросы благоустройства (уборка улиц, ремонт дорог и внутриквартальных проездов, предложения по развитию различных территорий), ЖКХ, землепользования, образования, транспорта, жилья, здравоохранения, торговли», – рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан Татьяна Рябцева.



Напомним о способах подачи обращения:



- направить по почте;



- принести лично в администрацию, в отдел по работе с обращениями граждан;



- записаться на плановый прием граждан;



- оставить через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга;



- позвонить на круглосуточный телефон для приема обращений граждан: +7 (343) 253-88-44.