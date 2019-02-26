Директора Серовского центра занятости будут судить за фиктивное трудоустройство знакомого

12:00 | 27.02.2019

фото: orsha24.by

В Серове по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Фигурантом является директор МКУ «Серовский центр занятости».



По версии следствия, директор фиктивно трудоустроила своего знакомого в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. К работе он не приступал, зато директор получала за него зарплату.



«За период с февраля 2017 года по декабрь 2018 года бывшая директор Серовского центра занятости незаконно получила денежные средства в размере свыше 150 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Отметим, что сейчас директор Серовского центра занятости уволилась.