Новости дня
11:45 | 27.02.2019
фото: krasnoznamensk.com
В ближайшие выходные на площади 1905 года пройдет традиционная ярмарка
Как обычно, екатеринбуржцы смогут приобрести продукцию местных сельхозпредприятий и фермеров: мясо, рыбу, овощи, молочные продукты, мед, орехи, сухофрукты, сладости. Также горожанам предложат свежевыпеченный хлеб, блины, пироги, чай и глинтвейн.
Ярмарка будет работать 2 и 3 марта, с 09:00 до 16:30. На время ее проведения с площади уберут парковку: ее закроют в пятницу с 19:00 и откроют в воскресенье в 18:00.
© «Вечерние Ведомости»
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