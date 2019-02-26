В ближайшие выходные на площади 1905 года пройдет традиционная ярмарка

11:45 | 27.02.2019

фото: krasnoznamensk.com

В ближайшие выходные, 2 и 3 марта, в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Она откроет масленичную неделю, жителей приглашают сделать необходимые покупки.



Как обычно, екатеринбуржцы смогут приобрести продукцию местных сельхозпредприятий и фермеров: мясо, рыбу, овощи, молочные продукты, мед, орехи, сухофрукты, сладости. Также горожанам предложат свежевыпеченный хлеб, блины, пироги, чай и глинтвейн.



Ярмарка будет работать 2 и 3 марта, с 09:00 до 16:30. На время ее проведения с площади уберут парковку: ее закроют в пятницу с 19:00 и откроют в воскресенье в 18:00.