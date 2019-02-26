Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга из-за плохой уборки снега с крыши администрации

10:59 | 27.02.2019

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения при очистке здания администрации города – представления об устранении нарушения внесены мэру Александру Высокинскому и директору МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга» Игорю Яранцеву.



Напомним, что днем 23 февраля на 69-летнюю женщину со здания администрации Екатеринбурга упала глыба льда, по словам пострадавшей, «размером с тазик». Результат – рассечение на лице и ушиб груди. В ночь с 25 на 26 февраля горожане видели, как рабочие чистили крышу здания от снега со стороны улицы 8 Марта, где и пострадала женщина.



«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», поскольку очистка крыш и иных элементов и конструкций зданий и сооружений от снега и ледяных наростов обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями зданий, помещений и сооружений, своевременно в светлое время суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта (п. 28 Правил)», - говорится в сообщении прокуратуры.



Отметим, что здание обслуживается МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга».



В итоге прокуратура также решила проверить и другие здания в городе. На данный момент уже объявлено 100 предостережений, внесено 11 представлений, возбуждено три административных производства. Проверки продолжаются.