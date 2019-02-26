В екатеринбургской поликлинике врачи определяют аллерген за 10 минут

10:36 | 27.02.2019

фото: allergiyainfo.ru

В Екатеринбурге в поликлинике №1 Центральной городской клинической больницы № 6 открылся аллерго-иммунологический кабинет: с помощью специального оборудования медики определяют аллерген за 10 минут. Пока кабинет обслужил первых 102 пациента, чаще всего выявляются пыльцевые и бытовые аллергены, рассказали в управлении здравоохранения администрации города.



Отмечается, что жителей будут направлять в аллерго-иммунологический по полису ОМС после обращения в поликлинику по месту жительства.



«Мы у себя проводим аллергопробы и уже через несколько минут получаем результат, что очень удобно для пациентов. После чего индивидуально назначаются дозировки препаратов и проводится курсовое лечение с динамическим наблюдением общего анализа крови», - отметила врач пульмонолог–аллерголог Татьяна Миклина.



На базе кабинета планируется создание аллергологического центра.