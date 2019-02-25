Театр «Сатирикон» приедет в Екатеринбург со спектаклем «Дон Жуан»

22:28 | 26.02.2019

Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Актёры российского государственного театра «Сатирикон» приедут в столицу Урала со спектаклем «Дон Жуан», об этом сообщил художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин.



Спектакль будут показывать в Свердловском государственном академическом театре драмы с 27 по 28 февраля. Как рассказал Константин Райкин, Екатеринбург является для него особым городом, так как с уральской столицей у актёра связаны старейшие театральные впечатления.



Отметим, что впервые спектакль показали в июле 2018 года в Москве, где главную роль сыграл Тимофей Трибунцев, а роль Сганареля – Константин Райкин.