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22:15 | 26.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» в первом матче плей-офф в Екатеринбурге обыграл «Трактор» со счётом 3:0

Сегодня, 26 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» начал первый раунд плей-офф с «сухой» победы над «Трактором». Счёт встречи 3:0.

Авторами шайб стали Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. К концу стартового периода счёт составил 2:0. В начале второго игрового отрезка уральцы забили третью шайбу, после чего шквал атак со стороны хозяев льда начал утихать.

Напомним, следующий матч в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина у «Автомобилиста» и «Трактора» состоится уже послезавтра, 28 февраля, в Екатеринбурге в 19:00.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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