В Екатеринбурге «лжеомоновцы» выбили зубы криминальному авторитету



Игорь Пышма

Криминальная разборка с участием «фальшивых» бойцов ОМОН произошла в Екатеринбурге на Уралмаше. Как стало известно veved.ru из собственных источников правоохранительных органах, в конце прошлой недели неизвестные в форме сотрудников ОМОН ворвались в частный дом на улице Донбасской, где располагался офис криминального авторитета, известного как Игорь «Пышма».Находящиеся в помещении люди, уже привыкшие к визиту силовиков, не стали оказывать сопротивления, не осознавая, что нежданные гости вовсе не являются сотрудниками правоохранительных органов. Псевдоомоновцы связали их хомутами, после чего сильно избили с применением молотков. Игорь «Пышма» в результате бандитского наезда (вероятно, что-то не поделил с партнерами по бизнесу) потерял несколько зубов (источники из силовых структур отмечают, что их выбили рукояткой пистолета), другим также понадобилась медицинская помощь.Известно, что Игорь «Пышма» ездил по городу на «Гелике» с «блатной» цифровой частью госномера 001 и был, по некоторым данным, хорошо знаком с бывшим начальником отделения потребительского рынка отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Денисом Ждановым (ныне оперативником уголовного розыска ОП №12). Последний ранее разъезжал на автомобиле, который принадлежал другому представителю криминального мира Фармаилу И., ныне находящемуся под следствием по уголовному делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.Игорь «Пышма» ранее неоднократно попадал в поле зрения силовиков. В октябре 2016 года члены его «боевки» участвовали в конфликте вокруг «Овощебазы №4». Они зашли на территорию объекта после того, как стало известно о смерти «хозяйки» базы Татьяны Русиной.