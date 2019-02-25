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20:54 | 26.02.2019
В Екатеринбурге «лжеомоновцы» выбили зубы криминальному авторитету
Находящиеся в помещении люди, уже привыкшие к визиту силовиков, не стали оказывать сопротивления, не осознавая, что нежданные гости вовсе не являются сотрудниками правоохранительных органов. Псевдоомоновцы связали их хомутами, после чего сильно избили с применением молотков. Игорь «Пышма» в результате бандитского наезда (вероятно, что-то не поделил с партнерами по бизнесу) потерял несколько зубов (источники из силовых структур отмечают, что их выбили рукояткой пистолета), другим также понадобилась медицинская помощь.
Игорь Пышма
Известно, что Игорь «Пышма» ездил по городу на «Гелике» с «блатной» цифровой частью госномера 001 и был, по некоторым данным, хорошо знаком с бывшим начальником отделения потребительского рынка отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Денисом Ждановым (ныне оперативником уголовного розыска ОП №12). Последний ранее разъезжал на автомобиле, который принадлежал другому представителю криминального мира Фармаилу И., ныне находящемуся под следствием по уголовному делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.
Игорь «Пышма» ранее неоднократно попадал в поле зрения силовиков. В октябре 2016 года члены его «боевки» участвовали в конфликте вокруг «Овощебазы №4». Они зашли на территорию объекта после того, как стало известно о смерти «хозяйки» базы Татьяны Русиной.
© «Вечерние Ведомости»
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