На матче «Урал» - «Зенит» ожидается около 17 тысяч болельщиков

19:58 | 26.02.2019

Фото: sdelanounas.ru

В Екатеринбурге на матче «Урал» - «Зенит», который пройдёт в субботу, 2 марта, ожидается около 17 тысяч болельщиков, об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».



Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург-Арена», который вмещает 35 тысяч зрителей в 13:30 по Екатеринбургскому времени. В пресс-службе добавили, что в настоящий момент продажа билетов на сборные и разборные трибуны закрыта, на временной трибуне планируется разместить болельщиков команды гостей, однако, если спрос превысит предложение, временную трибуну откроют также и для болельщиков «Урала». На данный момент распродано более 10 тысяч билетов без учёта гостевого сектора.



Напомним, ФК «Урал» стоит на девятом месте в Российской премьер-лиге с 22-мя очками, петербургский «Зенит» лидирует с 33-мя очками.