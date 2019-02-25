На чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге выделили 300 миллионов рублей

19:16 | 26.02.2019

Фото: etkul74.ru

На чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге, правительство выделило 299 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Деньги за право проведения чемпионатов мира на территории России направлены в Международную ассоциацию бокса.

Так, Россия получила официальное право на проведение женского и мужского чемпионатов мира по боксу. Турнир среди мужчин пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября, среди женщин в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.



Напомним, в столице Урала соревнования пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».