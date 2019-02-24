В Екатеринбурге шестнадцатилетнему подростку-инвалиду пришла повестка в военкомат

18:53 | 26.02.2019

Фото: obratske.ru

В столице Урала повестку в военкомат прислали шестнадцатилетнему ребенку-инвалиду. Подросток не ходит и не говорит.



Как рассказала мать подростка, в повестке было указано, что явиться в военкомат необходимо 24 февраля, хотя повестка пришла только 25 числа. Следует добавить, что по адресу, на который пришла повестка, ребенок не проживает с 19 февраля. Женщина также отметила, что её сын даже судом признан недееспособным. У него детский церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия.



В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали ситуацию, объяснив, что в военкоматах нет единой медицинской базы данных, а повестки приходят всем подросткам, чтобы поставить их на воинский учёт. Подтвердить инвалидность ребенка сможет любой член семьи, придя в военкомат с соответствующими документами.