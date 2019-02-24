Екатеринбургский депутат заявил, что «педофилы — не маньяки»

17:55 | 26.02.2019

фото: ekburg.tv

Сегодня, в ходе заседания Екатеринбургской городской думы, депутат Александр Колесников, говоря о политизированности полиции, заявил, что педофилы не являются маньяками, такие преступления совершаются «по пьяни».



«Меня напрягает та ситуация, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. У нас такое ощущение, что правительство решило – сейчас боремся с педофилами, и все бросаются на борьбу с педофилами. В мы с вами знаем, что педофилы – не маньяки, это по пьяни обычно происходит», - дал оценку работе полиции и решениям правительства депутат, а заодно объяснил начальнику УМВД кем нужно считать педофилов.



Напомним, это уже не первое высказывание, которым «прославился» Александр Колесников. Ранее он назвал журналистов «бестолочами» и посетовал, что на образование тратится слишком много денег.