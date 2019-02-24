Парк культуры и отдыха им. Бондина стал лидером голосования по программе благоустройства в Нижнем Тагиле

17:30 | 26.02.2019

фото: 2gis.ru

Стали известны результаты финального голосования за объекты, претендующие на участие в программе по формированию комфортной городской среды в Нижнем Тагиле. Победа досталась парку культуры и отдыха им. А.П. Бондина, получившему почти 14 тысяч голосов горожан. Именно его жители хотели бы увидеть благоустроенным в 2020 году.



Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, 28 февраля решение горожан оформят документально и направят на рассмотрение в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Окончательное решение будет приниматься, исходя из финансирования на 2020 год.