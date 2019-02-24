В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на одном из предприятий

17:11 | 26.02.2019

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В Нижнем Тагиле по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заплаты работникам ООО Торговый дом «Тагил-щебень». Установлено, что с октября 2018 года по январь 2019 года сотрудникам не доплатили более 3 млн рублей. Пострадали 45 работников, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Ранее руководителя предприятия привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа. А сегодня, 26 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы», уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.



Отметим, что проблемы с выплатой зарплаты имелись на предприятии в течение всего прошлого года.